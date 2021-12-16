Памятник Диего Марадоне в натуральную величину был открыт в международном аэропорту Буэнос-Айреса, который является крупнейшим во всей Аргентине.
Скульптор воссоздал точный рост легендарного футболиста - 1,65 м.
"Эта статуя - просто жест благодарности и дань уважения великому футболисту, который доставлял огромную радость аргентинцам и любителям футбола со всей планеты", - отметил президент Airports Argentina 2000 Мартин Эрнекян.
Статуя Марадоны сделана с помощью 3D-печати из полиэтилентерефталата и раскрашена краской как памятник сделанный из металла. Для создания памятника использовались фотографии, сделанные во время звучания национального гимна Аргентины на ЧМ-1986 в Мексике.
Эрнекян сказал, что Марадона при жизни не возражал, чтобы его статуя была в этом аэропорту.
Напомним, что менее месяца назад Марадоне установили монумент возле стадиона итальянского "Наполи".
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Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября 2020 года Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
- Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.
- В организме легенды футбола не обнаружили следов наркотиков и алкоголя.