Сам Диего Марадона, когда был жив, дал согласие, что его статую разместят в аэропорту.

Памятник Диего Марадоне в натуральную величину был открыт в международном аэропорту Буэнос-Айреса, который является крупнейшим во всей Аргентине.

Скульптор воссоздал точный рост легендарного футболиста - 1,65 м.

"Эта статуя - просто жест благодарности и дань уважения великому футболисту, который доставлял огромную радость аргентинцам и любителям футбола со всей планеты", - отметил президент Airports Argentina 2000 Мартин Эрнекян.

Статуя Марадоны сделана с помощью 3D-печати из полиэтилентерефталата и раскрашена краской как памятник сделанный из металла. Для создания памятника использовались фотографии, сделанные во время звучания национального гимна Аргентины на ЧМ-1986 в Мексике.

Эрнекян сказал, что Марадона при жизни не возражал, чтобы его статуя была в этом аэропорту.

Напомним, что менее месяца назад Марадоне установили монумент возле стадиона итальянского "Наполи".

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Автор: Артем Будрин