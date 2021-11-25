Памятник был установлен к годовщине смерти аргентинца.

Возле стадиона итальянского "Наполи" был установлен памятник легенде футбола Диего Марадоне.

Об этом сообщает TgrRai в Twitter.

Монумент установили в годовщину смерти Марадоны - он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.

Фанаты неаполитанского клуба пришли к стадиону, чтобы почтить память Марадоны и сфотографироваться возле памятника.

Напомним, что ранее "Наполи" переименовал свой домашний стадион в честь легендарного аргентинца.

Марадона сыграл выдающуюся роль в истории "Наполи". Он привел команду к двум единственным в ее истории чемпионским титулам в Серии А, а также к победе в Кубке УЕФА.

Смерть Диего Марадоны: главное

Автор: Антон Дударь