Памятник Диего Марадоне / фото REUTERS
Возле стадиона итальянского "Наполи" был установлен памятник легенде футбола Диего Марадоне.
Об этом сообщает TgrRai в Twitter.
Монумент установили в годовщину смерти Марадоны - он скончался 25 ноября 2020 года в возрасте 60 лет.
Фанаты неаполитанского клуба пришли к стадиону, чтобы почтить память Марадоны и сфотографироваться возле памятника.
Напомним, что ранее "Наполи" переименовал свой домашний стадион в честь легендарного аргентинца.
Марадона сыграл выдающуюся роль в истории "Наполи". Он привел команду к двум единственным в ее истории чемпионским титулам в Серии А, а также к победе в Кубке УЕФА.
фото REUTERS
фото REUTERS
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Смерть Диего Марадоны: главное
- В начале ноября 2020 года Марадона перенес операцию на головном мозге. Ему удалили субдуральную гематому. 11 ноября он был выписан из больницы.
- Диего Марадона ушел из жизни 25 ноября. Ему было 60 лет.
- Стали известны последние слова и детали смерти Марадоны.
- Церемония прощания с Марадоной прошла в президентском дворце в Буэнос-Айресе.
- Похороны легенды футбола состоялись 26 ноября.
- В результате вскрытия была установлена точная причина смерти Марадоны.
- Личного врача Марадоны обвинили в непредумышленном убийстве.
- В организме легенды футбола не обнаружили следов наркотиков и алкоголя.