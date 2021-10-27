Уле-Гуннар Сульшер получил последний шанс, чтобы исправить ситуацию.

Уле-Гуннар Сульшер потеряет пост главного тренера "Манчестер Юнайтед" если в трех следующих поединках не будет добыт приемлемый результат.

Об этом сообщает The Telegraph.

Для норвежского специалиста следующие матчи в АПЛ против "Тоттенхэма" и "Манчестер Сити" будут определяющими при принятии решения о его будущем. Также "красным дьяволам" предстоит сыграть еще раз с "Аталантой" в Лиге чемпионов.

Руководство "МЮ" уже подыскивает замену норвежцу и ведет переговоры с потенциальными кандидатами. Источник сообщает, что Сульшер обязан одержать максимальный результат в вышеупомянутых матчах.

Напомним, что 24 октября "Ман Юнайтед" позорно пропустил 5 голов от "Ливерпуля".

Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

В июле "Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года.

Автор: Артем Будрин