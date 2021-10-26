Уле-Гуннар Сульшер неудачно начал новый сезон с "красными дьяволами".

Уле-Гуннар Сульшер рискует быть уволенным с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед" после позорного поражения "Ливерпулю". В руководстве клуба недовольны результатами 48-летнего норвежского специалиста.

Об этом сообщает Manchester Evening News.

"Ман Юнайтед" проиграл 5 из 9 последних поединков, а в АПЛ команда не побеждает уже 4 матча подряд. Уже 30 октября на игру против "Тоттенхэма" манкунианцев может вывести другой наставник.

СМИ начали "сватать" экс-тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана на пост коуча "МЮ", но легендарный француз находится в творческом отпуске и не имеет желания возвращаться к работе, если это не предложение от сборной Франции или ПСЖ. Об этом написали в Mundo Deportivo.

Впрочем, руководство "Юнайтед" приоритетным вариантом считает итальянского тренера Антонио Конте, который известен успехами в "Челси", "Интере" и "Ювентусе". Именно с ним "МЮ" хочет договориться о контракте на случай увольнения Сульшера.

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Уле-Гуннар Сульшер: карьера в "Манчестер Юнайтед"

Сульшер принял команду зимой 2018 года после провального периода Жозе Моуринью.

В сезоне 2019/20 Сульшер привел "МЮ" к бронзовым медалям чемпионата Англии, а в прошлом сезоне - к серебряным. Также вместе с норвежцем "дьяволы" играли в финале Лиги Европы сезона 2020/21, где уступили "Вильярреалу".

В июле "Юнайтед" подписал с Сульшером новый контракт на 3 года.

Автор: Артем Будрин