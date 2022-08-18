Георгий Бущан попал в сферу интересов английского гранда.

Голкипер киевского "Динамо" Георгий Бущан попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Об этом сообщает журналист Эндрю Тодос со ссылкой на источники в Англии.

Отмечается, что скауты английского клуба присутствовали вчера на матче киевлян против "Бенфики" (0:2) в квалификации Лиги чемпионов, где просматривали игру 28-летнего вратаря сборной Украины. Кроме того, источник добавил, что ранее интерес к Бущану был со стороны другой команды АПЛ - "Вест Хэма".

В этом сезоне Георгий отыграл 5 матчей за столичный клуб. В июле он был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков. "Манчестер Юнайтед" после двух поражений в АПЛ идет последним в турнирной таблице. Вратарь "красных дьяволов" Давид Де Хеа пропустил в стартовых матчах 6 мячей.

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