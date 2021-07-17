Защитник мадридского "Реала" Рафаэль Варан хочет переехать в Английскую Премьер-лигу.
"Манчестер Юнайтед", который уже совершил этим летом громкий трансфер, провел переговоры с 28-летним французом и достиг принципиальной договоренности относительно будущего контракта. Теперь "красные дьяволы" готовят официальный запрос на факс мадридского "Реала" о покупке Варана.
Об этом сообщает авторитетный инсайдер и журналист Фабрицио Романо в своем Twitter. Также это подтверждают ряд ведущих испанских СМИ.
Казна "Реала" после этой сделки пополнится на 58 миллионов евро, а сам Варан подпишет 5-летний контракт с "Ман Юнайтед" с окладом в 12 миллионов евро в год. Испанский клуб хотел удержать Рафаэля, но тот стремится попробовать свои силы в АПЛ.
Варан является действующим чемпионом мира - с французской сборной он выиграл мундиаль в России. Также центральный защитник в составе "Реала" трижды был чемпионом Испании, а также завоевал 4 победы в Лиге чемпионов.
Напомним, что экс-тренер "сливочных" Зинедин Зидан отмечал, что Варан "не продается и является важным игроком в коллективе". Но, похоже, после ухода Зидана из "Реала" и ключевые игроки тоже захотели покинуть команду.
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