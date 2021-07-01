Джейдон Санчо / фото REUTERS
Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".
Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте сообщила о договоренности с "МЮ" касательно трансфера игрока.
В финансовом отчете о трансфере отмечается, что сумма за переход игрока составит 85 миллионов евро.
Для завершения трансфера Санчо осталось пройти медосмотр в "МЮ". Он подпишет пятилетний контракт.
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Отметим, что на данный момент 21-летний вингер находится в расположении сборной Англии на Евро-2020.
Джейдон Санчо: карьера и достижения
- Санчо, который на молодежном уровне играл за "Уотфорд" и "Манчестер Сити", перебрался в Германию в 2017 году.
- С "Боруссией" он выиграл Кубок Германии-2021 и Суперкубок Германии-2019. Санчо дважды признавался игроком месяца в Бундеслиге.
- Всего он провел за "Боруссию" 137 матчей, в которых забил 50 голов.
- В составе сборной Англии он провел 20 матчей и забил 3 гола.
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