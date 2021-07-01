Джейдон Санчо перешел в "МЮ" из дортмундской "Боруссии".

Нападающий сборной Англии Джейдон Санчо продолжит карьеру в "Манчестер Юнайтед".

Дортмундская "Боруссия" на своем официальном сайте сообщила о договоренности с "МЮ" касательно трансфера игрока.

В финансовом отчете о трансфере отмечается, что сумма за переход игрока составит 85 миллионов евро.

Для завершения трансфера Санчо осталось пройти медосмотр в "МЮ". Он подпишет пятилетний контракт.

Читайте такжеПродолжают усиливаться: Барселона объявила о трансфере звездного нападающего (видео)

Отметим, что на данный момент 21-летний вингер находится в расположении сборной Англии на Евро-2020.

Джейдон Санчо: карьера и достижения

Санчо, который на молодежном уровне играл за "Уотфорд" и "Манчестер Сити", перебрался в Германию в 2017 году.

С "Боруссией" он выиграл Кубок Германии-2021 и Суперкубок Германии-2019. Санчо дважды признавался игроком месяца в Бундеслиге.

Всего он провел за "Боруссию" 137 матчей, в которых забил 50 голов.

В составе сборной Англии он провел 20 матчей и забил 3 гола.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь