"Манчестер Сити" не смог обыграть "Кристал Пэлас" на домашнем стадионе.

В субботу, 16 декабря, в рамках 17-го тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Кристал Пэлас".

Встреча проходила на стадионе "Этихад" и сенсационно завершилась вничью.

Счет в игре был открыт на 24-й минуте - Джек Грилиш отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи Фила Фодена. На 54-й минуте встречи "горожане" удвоили преимущество в счете - отличился 19-летний защитник Рико Льюис. На 76-й минуте "орлам" удалось один гол отыграть - Жан-Филип Матета забил с передачи Джеффри Шлуппа. На 90+3-й минуте гостям удалось сравнять счет - пенальти реализовал Микаэль Олисе.

Видео дня

"Манчестер Сити" - "Кристал Пэлас" - 2:2

Голы: Грилиш, 24, Льюис, 54 - Матета, 76, Олисе, 90+3 пен

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Диаш, Аке, Гвардиол, Родри, Льюис (Стоунс 90+6), Б. Силва, Фоден, Грилиш, Альварес

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Клайн (Эзе 90+1), Уорд (Озо 34), Андерсен, Гуэхи, Митчелл, Олисе, Ридевалд (Ахамада 81), Ричардс, Шлупп (Франко 81), Матета

Предупреждения: Эдерсон 42 - Андерсен 40

"Манчестер Сити" набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. "Кристал Пэлас" с 17 баллами идет на 15-й позиции.

В следующем туре чемпионата Англии по футболу "Манчестер Сити" сыграет против "Эвертона", а "Кристал Пэлас" встретится с "Брайтоном".

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