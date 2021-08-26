"Горняки" пятый год подряд будут играть в групповом раунде Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" остроумно отреагировал на выход "Шахтера" в групповой этап Лиги чемпионов.

Клуб из Манчестера и "Шахтер" три сезона подряд (2017/18, 2018/19 и 2019/20) пересекались на групповом раунде ЛЧ, а потому шутка будто напрашивалась сама собой.

"Скоро увидимся, ребята", - сказано в Twitter "горожан".

Сбудется ли "пророчество" и попадет ли донецкая команда на топ-клуб из Манчестера четвертый год подряд - узнаем 26 августа на жеребьевке.

"Шахтер" в Лиге чемпионов 2021-2022

"Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.

"Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов пятый год подряд и в шестнадцатый раз в своей истории.

Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов.

20-летний Михаил Мудрик дебютировал в еврокубках.

"Шахтер" при жеребьевке будет в третьей корзине вместе с "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфикой", "Аталантой" и "Зенитом".

Автор: Артем Будрин