Шахтер остановил Монако и прошел в групповой этап Лиги чемпионов / фото ФК Шахтер
"Манчестер Сити" остроумно отреагировал на выход "Шахтера" в групповой этап Лиги чемпионов.
Клуб из Манчестера и "Шахтер" три сезона подряд (2017/18, 2018/19 и 2019/20) пересекались на групповом раунде ЛЧ, а потому шутка будто напрашивалась сама собой.
See you soon guys! 😉😂 https://t.co/QugaVqS5mQpic.twitter.com/ce1MGWVat3— Manchester City (@ManCity) August 25, 2021
"Скоро увидимся, ребята", - сказано в Twitter "горожан".
Сбудется ли "пророчество" и попадет ли донецкая команда на топ-клуб из Манчестера четвертый год подряд - узнаем 26 августа на жеребьевке.
"Шахтер" в Лиге чемпионов 2021-2022
- "Горняки" стартовали с третьего раунда квалификации, в котором прошли бельгийский "Генк" - 2:1 и 2:1.
- "Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов пятый год подряд и в шестнадцатый раз в своей истории.
- Тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби дебютирует в групповом этапе Лиги чемпионов.
- 20-летний Михаил Мудрик дебютировал в еврокубках.
- "Шахтер" при жеребьевке будет в третьей корзине вместе с "Порту", "Аяксом", "Лейпцигом", "Зальцбургом", "Бенфикой", "Аталантой" и "Зенитом".