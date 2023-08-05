Хосеп Гвардиола будет тренировать Йошко Гвардиола.

"Манчестер Сити" объявил о подписании защитника "Лейпцига" Йошко Гвардиола. Контракт с игроком заключен на пять лет.

21-летний Йошко становится вторым трансфером "горожан" этим летом после Матео Ковачича. Что интересно, оба футболиста выступают за сборную Хорватии и начинали свой футбольный путь в загребском "Динамо".

"Ман Сити" не разглашает сумму трансфера, однако инсайдеры сообщают, что "Лейпциг" заработал 90 миллионов евро - это делает Гвардиола самым дорогим защитником в истории футбола. Ранее этот статус удерживал игрок "Манчестер Юнайтед" Гарри Магвайр.

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Добавим, что в 2020 году немецкий "Лейпциг" приобрел Гвардиола у хорватского "Динамо" за 18 миллионов евро. В составе национальной сборной Хорватии Йошко сыграл 21 матч и добыл бронзовые награды ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, что этим летом "Ман Сити" отпустил в "Барселону" своего лидера - Илкая Гюндогана.

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