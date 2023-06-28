Матео Ковачич подписал с "горожанами" контракт до 2027 года.

Полузащитник национальной сборной Хорватии Матео Ковачич перешел из лондонского "Челси" в "Манчестер Сити".

Как сообщает пресс-служба "горожан", 29-летний хорват подписал контракт до 2027 года.

Трансфер звездного хорвата обошелся "Сити" в 30 миллионов евро без учета бонусов.

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"Мы очень давно за ним наблюдали, и всякий раз, когда мы видели его игру, он нас впечатлял. Это отличная сделка для нашего клуба. Очень рад, что он здесь. Мне не терпится увидеть, чего сможет достичь Ковачич, работая с Гвардиолой и нашими игроками", - прокомментировал трансфер Ковачича спортивный директор "Манчестер Сити".

Матео Ковачич также прокомментировал свой переход в "Манчестер Сити".

"Для меня это прекрасный шаг, и я не могу дождаться начала работы с "Сити". Любой, кто наблюдал за этой командой под руководством Пепа, знает, насколько они хороши - на мой взгляд, лучшие в мире. Присоединиться к такой команде - мечта для любого футболиста.

Мне еще многому предстоит научиться, я все еще могу прогрессировать и знаю, что под руководством Пепа смогу стать лучшим игроком. Сейчас я планирую отдохнуть пару недель, а затем вернусь в Манчестер и начну подготовку к новому сезону. Я хочу помочь этому клубу остаться на вершине и выиграть еще больше трофеев", - приводит слова Ковачича официальный сайт "Манчестер Сити".

Матео Ковачич является воспитанником академии "Динамо" Загреб. В 2013 году он перешел из хорватского клуба в миланский "Интер", а еще через два года стал игроком мадридского "Реала".

В 2018 году Ковачич перешел в лондонский "Челси" за 45 миллионов евро. В составе "синих" Матео сыграл 221 матч, забил 6 голов и отдал 15 голевых передач.

Стоит отметить, что Ковачич является четырехкратным победителем Лиги чемпионов. Трижды он выигрывал трофей с "Реалом" и один раз с "Челси".

В составе сборной Хорватии Ковачич сыграл 95 матчей и забил 5 голов. С национальной командой он становился серебряным призером чемпионата мира 2018 года и бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

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