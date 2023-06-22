Полузащитник "Челси" Матео Ковачич станет игроком победителей Лиги чемпионов "Манчестер Сити".
Как сообщил журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали сумму отступных. Она составит 30 миллионов фунтов. Условия личного контракта уже согласованы. В ближайшие дни игрок пройдет медобследование.
Указано, что "Ман Сити" заплатит 25 миллионов гарантированных отступных. Выплата еще 5 миллионов бонусов будет зависеть не от показателей игрока, а от титулов, которые должен для этого завоевать клуб.
29-летний хорват в минувшем сезоне провел 37 матчей за "Челси". В его активе 2 гола и 2 ассиста.
Матео Ковачич: какие трофеи он добыл
Матео четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (трижды в составе мадридского "Реала" и однажды в составе "Челси"). Также в его активе победа в Лиге Европы в сезоне 2018/19.
Ковачич помог сборной Хорватии завоевать серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые награды ЧМ-2022.
Хавбек выигрывал Ла Лигу в сезоне 2016/17, а также трижды был чемпионом Хорватии в составе загребского "Динамо".