"Ман Сити" заплатит 25 миллионов гарантированных отступных за Матео Ковачича.

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич станет игроком победителей Лиги чемпионов "Манчестер Сити".

Как сообщил журналист Фабрицио Романо, клубы согласовали сумму отступных. Она составит 30 миллионов фунтов. Условия личного контракта уже согласованы. В ближайшие дни игрок пройдет медобследование.

Указано, что "Ман Сити" заплатит 25 миллионов гарантированных отступных. Выплата еще 5 миллионов бонусов будет зависеть не от показателей игрока, а от титулов, которые должен для этого завоевать клуб.

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29-летний хорват в минувшем сезоне провел 37 матчей за "Челси". В его активе 2 гола и 2 ассиста.

Матео Ковачич: какие трофеи он добыл

Матео четыре раза выигрывал Лигу чемпионов (трижды в составе мадридского "Реала" и однажды в составе "Челси"). Также в его активе победа в Лиге Европы в сезоне 2018/19.

Ковачич помог сборной Хорватии завоевать серебряные медали ЧМ-2018 и бронзовые награды ЧМ-2022.

Хавбек выигрывал Ла Лигу в сезоне 2016/17, а также трижды был чемпионом Хорватии в составе загребского "Динамо".

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