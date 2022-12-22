"Манчестер Сити" и "Ливерпуль" определят последнего участника 1/4 финала Кубка лиги.

Пока в Аргентине продолжают праздновать победу "альбиселесте" на ЧМ-2022, в Европе уже возвращается большой клубный футбол.

В четверг, 22 декабря, в рамках 1/8 финала Кубка лиги состоится битва грандов английского футбола - "Манчестер Сити" сыграет против "Ливерпуля".

Поединок пройдет на стадионе "Этихад" в Манчестере. Обслужит встречу арбитр Дэвид Кут.

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"Манчестер Сити" отправил на ЧМ-2022 16 футболистов, больше всех среди английских клубов. Не все они еще вернулись в расположение команды, а многие из тех, кто вернулся, находятся не в оптимальной форме. В частности, в матче с "Ливерпулем" не сыграет Хулиан Альварес, который победил с Аргентиной в финале ЧМ-2022 и получил дополнительный отдых.

Под вопросом выход в стартовом составе представителей сборной Англии в "Ман Сити", а именно Фила Фодена, Джека Грилиша и Келвина Филлипса. А вот Кевин Де Брюйне и Илкай Гюндоган готовы сыграть с "Ливерпулем", поскольку их сборные сенсационно покинули мундиаль еще на стадии группового этапа.

Кадровая ситуация у "Ливерпуля" немного лучше. Среди команд топ-6 АПЛ "красные" отправили наименьшее количество футболистов на ЧМ-2022 - семь. Кроме того пауза в чемпионате позволила восстановиться Кейта и Матипу.

Отметим, что главные звезды команд Эрлинг Холанд и Мохаммед Салах пропускали ЧМ-2022 и жаждут играть. Будет интересно, как команды вернутся в игру после месячной паузы на чемпионат мира.

Манчестер Сити - Ливерпуль: прогноз

Несмотря на кадровые проблемы, фаворитом этого противостояния букмекеры считают команду Пепа Гвардиолы. Так, победа "Манчестер Сити" оценивается коэффициентом 1,72. А вот на победу "Ливерпуля" можно сделать ставку с коэффициентом - 4,40. Коэффициент на ничью - 4,10.

На проход "горожан" в четвертьфинал можно поставить с коэффициентом 1,39, а на команду Юргена Клоппа - 3,00.

Наиболее вероятным счетом в основное время букмекеры считают победу "Манчестер Сити" со счетом 2:1 или ничью со счетом 1:1. Коэффициенты на такие исходы - 8,80.

Манчестер Сити - Ливерпуль: трансляция

Поединок "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине можно будет посмотреть на канале Setanta Sports.

Начало трансляции в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что ранее уже были сыграны семь матчей в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги. В 1/4 финала вышли: "Вулверхэмптон", "Саутгемптон", "Ноттингем", "Манчестер Юнайтед", "Лестер" и "Чарльтон".

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