"Манчестер Сити" попытается впервые в своей истории выиграть Лигу чемпионов.

В субботу, 10 июня, состоится финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023, в котором "Манчестер Сити" встретится с миланским "Интером".

Игра пройдет в Стамбуле на стадионе "Олимпийский". Главным арбитром встречи назначен польский рефери Шимон Марциняк.

Манчестер Сити - Интер: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

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"Манчестер Сити" на пути к финалу Лиги чемпионов победил немецкий "РБ Лейпциг" (1:1, 7:0) в 1/8 финала, в четвертьфинале одолели мюнхенскую "Баварию" (3:0, 1:1), а в 1/2 финала взяли верх в дуэли с действующим победителем турнира мадридским "Реалом" (1:1, 4:0).

На стадии группового этапа "Сити" занял первое место в группе с "Боруссией" Дортмунд, "Севильей" и "Копенгагеном", набрав 14 очков из 18 возможных.

Миланский "Интер" к финалу Лиги чемпионов дошел не так уверенно, как это сделали "горожане". В 1/8 финала подопечные Симоне Индзаги с трудом прошли "Порту" (1:0, 0:0), в 1/4 финала была феерическая перестрелка с лиссабонской "Бенфикой" (2:0, 3:3). В полуфинале "Интер" одержал две победы в дерби против "Милана" (2:0, 1:0).

В групповом раунде "Интер" занял второе место в квартете с "Баварией", "Барселоной" и "Викторией Пльзень", заработав 10 очков в 6 матчах.

Отметим, что "Манчестер Сити" и миланский "Интер" встретятся между собой впервые в истории в официальных матчах.

Манчестер Сити - Интер: трансляция

В прямом эфире на территории Украины финал Лиги чемпионов УЕФА сезона-2022/2023 покажет медиа-сервис MEGOGO.

Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что "Манчестер Сити" сыграет в финале Лиги чемпионов лишь во второй раз в своей истории. Первый свой финал "горожане" проиграли в 2021 года лондонскому "Челси".

Миланский "Интер", в свою очередь, пять раз играл в финале самого престижного клубного турнира, выиграв трижды в 1964, 1965, 2010 годах.

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