Судьбу матча на "Джузеппе Меацца" решил один гол.

В четверг, 16 мая, "Интер " и "Милан" сошлись в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов. Команды не только играли на том же стадионе, что и на прошлой неделе, но и завершили с похожим результатом.

Все решил единственный гол на 74-й минуте. Его забил нападающий "нерадзури" Лаутаро Мартинес с передачи Ромелу Лукаку. Матч завершился со счетом 1:0.

"Интер" в двух подряд матчах против "Милана" одержал две победы. Общий счет этого итальянского полуфинала Лиги чемпионов 3:0 в пользу "нерадзури".

Видео дня

"Интер" - "Милан" 1:0 (первый матч - 2:0)

Гол: Мартинес 74

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу, Барелла (Гальярдини 84), Мхитарян (Брозович 44), Димарко (Гозенс 66), Джеко (Лукаку 66), Лаутаро Мартинес (Корреа 84)

"Милан": Маньян, Калабрия, Тиав (Калулу 64), Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич, Мессиас (Салемакерс 76), Диас (Ориги 76), Леау, Жиру

Предупреждения: Барелла 79, Лаутаро Мартинес 82 - Тиав 56, Тонали 79, Крунич 81, Томори 82

Обзор матча:

"Интер" вышел в финал Лиги чемпионов впервые за 13 лет. Тогда, в сезоне 2009-2010 гг. "нерадзури" под руководством легендарного Жозе Моуринью одержали победу над "Баварией" и завоевали трофей Лиги чемпионов.

Отметим, что в этом сезоне это не первый финал для "нерадзури". В январе "Интер" одержал победу над "Миланом" в решающем матче за Суперкубок Италии. Кроме этого "нерадзури" 24 мая встретятся с "Фиорентиной" в финале Кубка Италии.

Сильнейшая команда из параллельного полуфинала ЛЧ определится завтра, 17 мая. Победитель пары "Манчестер Сити" - "Реал" сойдется в финальном поединке в Стамбуле с "Интером" 10 июня.

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