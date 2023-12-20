"Манчестер Сити" может впервые в своей истории выиграть Клубный чемпионат мира.

В пятницу, 22 декабря, состоится финал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором "Манчестер Сити" встретится с "Флуминенсе".

Игра пройдет на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде (Саудовская Аравия).

В полуфинале КЧМ-2023 "Манчестер Сити" одержал разгромную победу над японским клубом "Урава Ред Даймондс". Игра завершилась со счетом 3:0.

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Бразильский "Флуминенсе" в рамках 1/2 финала разобрался с египетским "Аль-Ахли" (2:0).

Манчестер Сити - Флуминенсе: прогноз

Безоговорочным фаворитом этого поединка является "Манчестер Сити". Победа "горожан" в основное время оценивается коэффициентом 1,27. На победу "Флуминенсе" коэффициент 13,00. Ничья - 5,80.

Итоговая победа "горожан" в решающем матче турнира оценена коэффициентом 1,11. На триумф бразильского клуба ставки принимают с коэффициентом 7,40.

Наиболее вероятным исходом матча "Манчестер Сити" - "Флуминенсе" является победа "горожан" со счетом 2:0. Коэффициент на такой результат 6,10.

Манчестер Сити - Флуминенсе: трансляция

Решающий поединок Клубного чемпионата мира-2023 между "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" на территории Украины в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Начало поединка - в 20:00 по киевскому времени.

Напомним, действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона "сливочные" выиграли у саудовского "Аль-Хиляля" со счетом 5:3.

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