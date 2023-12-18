Бразильский "Флуминенсе" одолел "Аль-Ахли" в 1/2 финала Клубного ЧМ-2023.

В понедельник, 18 декабря, состоялся первый поединок 1/2 финала Клубного чемпионата мира по футболу, в котором "Флуминенсе" противостоял "Аль-Ахли".

Игра проходила на стадионе "Кинг Абдулла Спортс" в Джидде (Саудовская Аравия) и завершилась победой бразильского клуба.

В первом тайме команды сыграли без забитых голов. Счет в матче был открыт на 71-й минуте - полузащитник "Флуминенсе" Джон Ариас реализовал пенальти. На 90-й минуте преимущество бразильского клуба удвоил Джон Кеннеди. Ассистировал ему Мартинелли.

Видео дня

"Флуминенсе" - "Аль-Ахли" - 2:0

Голы: Ариас, 71 пен, Кеннеди, 90

Таким образом, "Флуминенсе" стал первым финалистом Клубного чемпионата мира-2023. Второй финалист определится в поединке "Манчестер Сити" - "Урава Ред Даймондс". Игра состоится 19 декабря.

Напомним, действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона "сливочные" выиграли у саудовского "Аль-Хиляля" со счетом 5:3.

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