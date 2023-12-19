В финале Клубного чемпионат мира "Манчестер Сити" сыграет против "Флуминенсе".

Во вторник, 19 декабря, состоялся второй полуфинал Клубного чемпионата мира по футболу, в котором "Урава Ред Даймодс" противостоял "Манчестер Сити".

Игра проходила на стадионе "Кинг Абдулла Спортс Сити" в Джидде и завершилась победой английского клуба.

Счет в игре был открыт в концовке первого тайма - на 45+1-й минуте защитник японского клуба Мариус Хейбротен забил гол в собственные ворота. В начале второго тайма "горожане" удвоили свое преимущество - хорватский полузащитник Матео Ковачич забил с передачи Кайл Уокер. На 59-й минуте Бернарду Силва забил третий гол в ворота команды из Японии.

Видео дня

"Урава Ред Даймодс" - "Манчестер Сити" - 0:3

Голы: Хейбротен, 45+1 аг, Ковачич, 52, Силва, 59

Таким образом, "Манчестер Сити" стал вторым финалистом Клубного чемпионата мира. В финале турнира "горожане" сыграют против "Флуминенсе". Бразильский клуб днем ранее победил египетский "Аль-Ахли" (2:0).

Финал Клубного чемпионата мира запланирован на пятницу, 22 декабря.

Напомним, действующим победителем Клубного чемпионата мира является мадридский "Реал". В финале прошлого сезона "сливочные" выиграли у саудовского "Аль-Хиляля" со счетом 5:3.

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