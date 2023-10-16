Сборная Украины занимает третье место в группе квалификации Евро-2024.

Во вторник, 17 октября, состоится поединок восьмого тура отборочного турнира на Евро-2024 по футболу, в котором сборная Мальты примет национальную команду Украины.

Встреча пройдет на Национальном стадионе в городе Та-Кали.

Главным арбитром встречи назначен датский рефери Мортен Крог. Помогать ему будут Деннис Волленберг Расмусмен и Стефен Брамсен. Четвертый рефери – Миккель Реддер.

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Мальта - Украина: прогноз на матч

Сборная Украины занимает третье место в группе C квалификации Евро-2024. В активе "сине-желтых" 10 набранных очков. Столько же баллов у Италии, которая занимает второе место. Мальта занимает последнее место, не набрав ни одного очка. Лидирует в группе Англия (13 очков).

Мальта - Украина: трансляция

Матч Мальта - Украина будет транслироваться в эфире местных телеканалов Суспильного, кроме OTT-сервисов.Кром того, этот поединок в прямом эфире покажет медиасервис MEGOGO.

Начало встречи - в 21:45 по киевскому времени.

Добавим, что в другом матче этой группы встретятся национальные команды Италии и Англии.

Напомним, финальная часть Евро-2024 по футболу пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля следующего года. Путевки на континентальное первенство получат команды, которые займут первые и вторые места в отборочных группах.

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