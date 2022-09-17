Зинченко на четыре миллиона евро дороже, чем Малиновский.

Александр Зинченко подорожал до 32 миллионов евро и отобрал у Руслана Малиновского статус самого дорогого футболиста Украины.

Об этом сообщает свежий рейтинг авторитетного портала Transfermarkt.

Трансферная стоимость Зинченко, выступающего за лондонский "Арсенал", выросла на семь миллионов евро и составляет теперь 32 миллиона евро. Вице-капитан сборной Украины отобрал статус самого дорогого украинского игрока у Руслана Малиновского из итальянской "Аталанты", который стоит 28 миллионов евро.

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Следом за ними в списке расположились Виктор Цыганков (25 миллионов евро, "Динамо"), Виталий Миколенко (18 миллионов евро, "Эвертон", Англия), Роман Яремчук (15 миллионов евро, "Брюгге", Бельгия), Михаил Мудрик (15 миллионов евро, "Шахтер") и Илья Забарный (15 миллионов евро, "Динамо").

17 сентября наставник сборной Украины Александр Петраков заявил, что Зинченко не сыграет в Лиге наций против Шотландии и Армении.

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