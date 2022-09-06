Руслан Малиновский получил высокие оценки за матч против "Монцы".

В понедельник, 5 сентября, состоялся матч пятого тура итальянской Серии А, в котором "Аталанта" на выезде играла против "Монцы".

В первом тайме матча "Монцы" и "Аталанты" зрители голов не увидели. После перерыва подопечным Гасперини удалось взломать оборону соперника. На 57-й минуте голом отметился Хойлунд, а спустя несколько минут бывший футболист донецкого "Шахтера" Марлон отметился автоголом.

Отметим, что украинский полузащитник Руслан Малиновский в стартовом составе "бергамасков" отыграл до 71-й минуты и был заменен на Скальвини. Украинец получил высокие оценки от статистических порталов: SofaScore – 7.4, WhoScored – 7.

Видео дня

"Монца" - "Аталанта" - 0:2

Голы: Хойлунд, 57, Марлон, 65 (аг)

"Монца": Ди Грегорио, Мари, Марлон, Кальдирола (Иццо, 86), Биринделли (Кольпани, 76), Пессина, Сенси (С. Молина, 76), Ровелла, Аугусто, Мота (Гиткьяр, 86), Капрари (Петанья, 70)

"Аталанта": Муссо, Толой, Демираль, Хатебур, Де Роон, Коопмейнерс, Дзаппакоста (Соппи, 46), Эдерсон (Мале, 76), Лукман (Бога, 88), Малиновский (Скальвини, 71), Хойлунд (Пашалич, 71)

Предупреждения: Ровелла, 75 - Скальвини, 80

Обзор матча:

"Аталанта", обыграв "Монцу", набрала 13 очков, поднялась на первое место в таблице Серии А и на два пункта опережает "Наполи" с "Миланом".

Что касается "Монцы", то они проиграли все пять стартовых поединков в Серии А и занимают последнее место в турнирной таблице.

В 6-м туре "Аталанта" сыграет с еще одним новичком Серии А – "Кремонезе". "Монца" попытается набрать первые очки на выезде с "Лечче", который также провел прошедший сезон в Серии В. Обе эти игры состоятся в субботу, 11 сентября.

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