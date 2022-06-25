Утром 25 июня оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря.

Полузащитник итальянской "Аталанты" и сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал запуск ракет по Украине с территории Беларуси.

"Этой ночью из Беларуси было запущено 24 ракеты. Только по Житомирщине. Продолжайте молиться за мир. С террористами", - написал Руслан в Твиттере.

Напомним, что утром, 25 июня, оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Были нанесены удары по Житомирской, Львовской, Черниговской, Хмельницкой областях.

С территории Беларуси враг запустил 24 ракеты по Житомирщине. По словам мэра Житомира Сергея Сухомлина, были обстреляны военные объекты в городе и окрестностях.

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