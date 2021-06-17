Украина обыграла Северную Македонию во втором туре.

Игроки сборной Украины Андрей Ярмоленко и Александр Караваев прокомментировали победу над Северной Македонией на групповом этапе Евро-2020.

Игроков цитирует официальный сайт УАФ.

Андрей Ярмоленко отметил, что соперник заставил украинскую сборную понервничать:

"Это чемпионат Европы, здесь слабых команд не бывает. В перерыве тренерский штаб нас предупреждал, что соперник сейчас побежит вперед, ведь ему терять нечего. Македонцы заставили нас защищаться, нервничать. Мы понимали, что нам нужна только победа, и не хотели ее терять. И ребята, и тренерский штаб - все волновались, но хорошо, что нам удалось удержать победу. Поздравляю всех наших болельщиков с этим результатом".

Капитан украинской сборной подчеркнул, что дополнительной мотивацией на Евро-2020 для него стало то, что его начали списывать со счетов:

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"Я соскучился по футболу, почти год я сидел в запасе в клубе, залечивал травмы. Меня начали уже списывать. Это меня мотивировало, и я целенаправленно готовил себя для сборной. Я проделал большую работу, приехал в расположение команды даже раньше, чем было нужно, здесь выполнил снова немалую работу вместе со всеми ребятами".

Также Ярмоленко поблагодарил болельщиков за поддержку на трибунах.

Александр Караваев

"Хороший результат. В первом тайме мы полностью переиграли соперника, создали кучу моментов, контролировали игру. Мы понимали, что во второй половине встречи македонцы вовсю понесутся вперед, чтобы забивать. Мы это предусмотрели, останавливали их атаки. Скорее всего, мы где-то потеряли концентрацию. Будем разбираться, работать, чтобы это больше не повторялось. С преимуществом в счете нужно правильнее играть, чтобы не давать соперникам создавать моменты".

Караваев подчеркнул, что к решающему матчу с Австрией Украина подойдет в хорошем настроении:

"Факт победы и поддержка наших болельщиков на стадионе, которых было очень много, дают очень положительные эмоции. Теперь нужно правильно восстановиться и подготовиться к матчу с Австрией. Этот поединок будет решающим. Уже с сегодняшнего дня начнем подготовку".

Украина - Северная Македония: итоги матча

Сборная Украины во 2-м туре Евро-2020 обыграла Северную Македонию со счетом 2:1. Голами у Украины отличились Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук: смотреть видео голов.

Ярмоленко и Яремчук забили во втором туре подряд и вошли в число лучших бомбардиров Евро-2020.

Лучшим игроком матча был признан Ярмоленко.

По итогам двух туров сборная Украины набрала 3 очка. У Македонии - 0 очков и четвертая позиция.

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Автор: Антон Дударь