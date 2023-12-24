Винисиус Тобиас играет за "Реал" на правах аренды уже два с половиной сезона.

Руководство мадридского "Реала" приняло решение выкупить у "Шахтера" контракт бразильского защитника Винисиуса Тобиаса, который выступает в составе "сливочных" на правах аренды.

По информации испанского издания AS, испанский клуб заплатит "горнякам" за 19-летнего бразильца 15 миллионов евро. Таким образом, летом 2024 года Тобиас станет полноценным игроком мадридского "Реала".

Сообщается, что у главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти сложилось очень хорошее впечатление о Винисиусе Тобиасе во время его тренировок с основным составом.

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За 2,5 сезона в резервной команде "Реала" бразильский защитник сыграл 57 поединков, в которых отличился 8 голевыми передачами.

В текущем сезоне Винисиус Тобиас сыграл 6 матчей за "Кастилью" в третьем испанском дивизионе, в которых отличился 2 ассистами.

Контракт бразильского защитника с донецким "Шахтером" рассчитан до июня 2026 года. Портал Трансфермаркт оценивает стоимость Тобиаса в 3 миллиона евро.

Напомним, "Шахтер" приобрел Винисиуса Тобиаса у бразильского "Интернасионаля" за 6 миллионов евро в январе 2022 года. Из-за полномасштабной войны в Украине бразилец за "горняков" не сыграл ни одной игры.

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