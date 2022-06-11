"Реал" подтвердил переход полузащитника "Монако" Орельена Чуамени.
Об этом "сливочные" сообщили на своем официальном сайте.
22-летний хавбек подписал с мадридским клубом контракт до 2028 года. Трансфер обошелся "Реалу" в 100 миллионов евро с учетом бонусов.
Презентация француза состоится после прохождения медосмотра во вторник, 14 июня. "Реал" выиграл конкуренцию за Чуамени у "Ливерпуля" и ПСЖ.
Напомним, что "Реал" - действующий победитель Лиги чемпионов. Там уже достаточно французов, которые помогут адаптироваться Чуамени: Карим Бензема, Эдуарду Камавинга, Ферлян Менди.
Этим летом "Реал" уже объявил о трансфере защитника "Челси" Антонио Рюдигера. 29-летний немец стал первым новичком "галактикос" в это межсезонье. А вот Килиан Мбаппе не перейдет в "Реал" в это трансферное окно, потому что продлил соглашение с ПСЖ.
Орельен Чуамени: карьера
- Начинал свой путь во взрослом футболе Чуамени с "Бордо", а в 2020 году присоединился к "Монако".
- В сезоне 2021/22 Чуамени провел 35 матчей в чемпионате Франции, отметившись тремя голами и двумя ассистами.
- За национальную сборную Франции Чуамени провел 10 матчей и отметился одним забитым мячом. В составе "Ле Блю" Орельен выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.