Футболист сборной Германии Антонио Рюдигер перебрался из лондонского "Челси" в мадридский "Реал".
Об этом сообщает официальный сайт испанского гранда.
Футболист подписал со "сливочными" контракт на четыре сезона. Презентация Рюдигера состоится в "Реале" 20 июня.
Контракт 29-летнего немца с "синими" подойдет к завершению в конце июня этого года, поэтому футболист перейдет в новый клуб на правах свободного агента.
Рюдигер стал первым новичком "сливочных" в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая 400 миллионов евро.
В сезоне-2020/21 Антонио Рюдигер провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.
Напомним, "Реал" в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.
Антонио Рюдигер: достижение в карьере
- Рюдигер начал свою карьеру в "Штутгарте". За немецкий клуб Антонио сыграл 80 матчей, в которых отличился 2 забитыми голами и отдал один ассист.
- В 2015 году Рюдигер перешел в "Рому" на правах аренды за 4 миллиона евро. Позже римский клуб выкупил контракт футболиста у "Штутгарта" за 9 миллионов евро. В составе "волков" немецкий защитник сыграл 72 поединка, забив 2 гола и отдав 4 результативных передачи.
- В 2017 года Рюдигер подписал пятилетний контракт с "Челси". Сумма трансфера составила 35 миллионов евро. Антонио провел в футболке "синих" 203 матча и отличился 12-ю голами.
- С лондонцами 29-летний центрбек выиграл 5 трофеев: Лигу чемпионов, Лигу Европы, Кубок Англии, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.
- В составе сборной Германии Антонио Рюдигер сыграл 50 матчей, в которых забил 2 гола. Со сборной Германии в 2017 году выиграл Кубок конфедераций.