Опытный защитник Антонио Рюдигер на правах свободного агента перебрался в "Реал".

Футболист сборной Германии Антонио Рюдигер перебрался из лондонского "Челси" в мадридский "Реал".

Об этом сообщает официальный сайт испанского гранда.

Футболист подписал со "сливочными" контракт на четыре сезона. Презентация Рюдигера состоится в "Реале" 20 июня.

Контракт 29-летнего немца с "синими" подойдет к завершению в конце июня этого года, поэтому футболист перейдет в новый клуб на правах свободного агента.

Рюдигер стал первым новичком "сливочных" в летнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что в контракте защитника с клубом прописана сумма отступных, составляющая 400 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Антонио Рюдигер провел за "Челси" 54 матча во всех турнирах, в которых он забил 5 голов и отдал 4 результативных передачи.

Напомним, "Реал" в 14-й раз в своей истории выиграл Лигу чемпионов. В финальном матче "сливочные" победили "Ливерпуль" со счетом 1:0. Единственный мяч на 59-й минуте забил Винисиус Жуниор.

Антонио Рюдигер: достижение в карьере