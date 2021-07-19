"Рух" будет проводить домашние матчи в Киеве.

Клуб Украинской Премьер-лиги "Рух" свои домашние матчи в сезоне 2021-2022 будет проводить на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского.

Об этом сообщил официальный сайт "Руха".

Киевский клуб пошел навстречу "Руху", позволив играть на своем стадионе.

"Нашему клубу очень жаль, что такой клуб УПЛ как "Рух" оказался в ситуации невозможности проведения домашних матчей как на своем стадионе, так и на других стадионах, которые находятся в непосредственной близости от расположения команды", - отметили в "Динамо".

"Рух" поблагодарил президента "Динамо" Игоря Суркиса. Также во львовском клубе отметили:

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"Динамо" первым (надеемся, пока первым) из числа украинских клубов выразило четкую и однозначную позицию касательно преследований со стороны УАФ нашего клуба. Для нас это сигнал, что в украинском футболе, несмотря на соперничество на поле, есть клубы с позицией, которые не боятся ее публично высказывать.

Мы в свою очередь заверяем, и в дальнейшем будем поддерживать все клубы, которые идут против той системы произвола, которая образовалась сейчас в украинском футболе, и Его Величества "Царя всея футбола". Можем заверить наших болельщиков, футбольную общественность, друзей и недругов, что мы продолжаем нашу борьбу и верим в победу".

Скандал с "Рухом" и львовскими стадионами: что было раньше

Изначально "Рух" планировал играть в УПЛ на стадионе "Украина" во Львове", но УАФ лишила третьей категории эту арену (это означает, что на стадионе больше нельзя проводить матчи уровня УПЛ).

В то же время с "Ареной Львов" "Руху" договориться не удалось. После решения УАФ лишить третьей категории стадион "Украина" руководство "Арены Львов" предложило львовскому клубу арендовать стадион, увеличив арендную плату на 30%.

Затем "Руху" также запретили играть в Тернополе, аргументируя это тем, что клуб должен играть в пределах своего города или области.

Из-за решений УАФ "Рух" даже грозился сняться с УПЛ и прекратить свое существование.

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Автор: Антон Дударь