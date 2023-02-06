"Мальорка" нанесла неожиданное поражение "сливочным".

В 20-м туре чемпионата Испании мадридский "Реал" пожаловал в гости к "Мальорке".

Основной голкипер "королевского" клуба Тибо Куртуа получил травму на предматчевой разминке и место в воротах получил украинец Андрей Лунин. На 13-й минуте игры защитник "Реала" Начо Фернандес "срезал" мяч в собственные ворота. Это был единственный и победный для "Мальорки" гол в поединке.

На 60-й минуте хавбек мадридского гранда Марко Асенсио не забил пенальти.

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Добавим, что 23-летний Лунин сыграл свой восьмой матч за "Реал" в текущем сезоне. За эти 8 матчей (5 в Ла Лиге, 1 в Кубке Испании, 2 в Лиге чемпионов) Андрей пропустил 6 голов.

Мальорка - Реал Мадрид - 1:0

Гол: Начо, 13 (автогол)

Реал: Лунин - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Модрич, 64), Чуамени (Кроос, 71), Себальос (Алаба, 71) - Асенсио (Мариано, 71), Родриго, Винисиус

Обзор игры

По информации испанских СМИ, Куртуа из-за травмы ноги пропустит примерно 15 дней. Поэтому Лунин имеет шанс сыграть 8 февраля в полуфинале Клубного чемпионата мира против египетского "Аль-Ахли".

"Реал" занимает вторую позицию в чемпионате Испании после 20 туров и отстает от "Барселоны" на 8 очков.

Напомним, что в октябре прошлого года Лунин принял участие в матче против "Барселоны" и вошел в историю.

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