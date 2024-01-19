Андрей Лунин не смог помочь "Реалу" выйти в следующий раунд Кубка Испании.

В четверг, 18 января, состоялся поединок 1/8 финала Кубка Испании по футболу, в котором мадридский "Атлетико" принимал "Реал".

Игра проходила на стадионе "Метрополитано" и завершилась победой "матрасников".

Счет в игре открыли хозяева поля - на 39-й минуте отличился бразильский полузащитник Самуэл Лино. На 45+1-й минуте "Реал" сравнял счет - вратарь "Атлетико" Ян Облак допустил ошибку на выходе и срезал мяч в собстенные ворота. На 57-й минуте "матрасники" вышли вперед - Альваро Мората отправил мяч в сетку ворот "сливочных" после ошибки Андрея Лунина. На 82-й минуте подопечные Карло Анчелотти во второй раз сравняли счет - Хоселу забил с передачи Джуда Беллингема.

Видео дня

На 100-й минуте Антуан Гризманн забил третий мяч в ворота "Реала". Точку в игре поставил Родриго Рикельме, забивший четвертый гол в ворота Лунина на 119-й минуте.

"Атлетико" - "Реал" - 4:2

Голы: Лино, 39, Мората, 57, Гризманн, 100, Рикельме, 119 - Облак, 45+1 (аг), Хоселу, 82

Видео голов:

Отметим, что Андрей Лунин провел хороший матч, несмотря на 4 пропущенных гола. Статистический портал Sofascore оценил игру украинца в 7,5 балла.

Добавим, что свой следующий матч "Реал" сыграет 21 января. В рамках 21-го тура чемпионата Испании "сливочные" встретятся с "Альмерией".

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