У голкипера лондонского клуба фантастическая статистика в Лиге чемпионов.

Во вторник, 22 февраля, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА лондонский "Челси" играл против чемпиона Франции - "Лилля". Игра завершилась триумфом английского клуба.

Поединок против "Лилля" стал значимым для вратаря "Челси" Эдуара Менди. Он сохранил свои ворота в неприкосновенности и этот матч стал 14-м "сухим" поединком (из 18 общих – прим.) для сенегальского голкипера в рамках Лиги чемпионов, что позволило ему войти в историю турнира.

Как сообщает Opta, у Менди самый большой процент матчей без пропущенных голов среди голкиперов, сыгравших более 5 встреч в турнире – 78%.

Обзор матча:

29-летний вратарь присоединился к "Челси" в сентябре 2020 года, перейдя из французского "Ренна". Сумма трансфера составила 24 миллиона евро.

Добавим, что Менди провел 29 матчей за "Челси" в этом сезоне, в которых 14 раз удержал ворота на замке и пропустил 19 мячей всего.

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