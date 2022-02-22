Челси - Лилль / фото REUTERS
22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский "Челси" принимал на стадионе "Стэмфорд Бридж" французский "Лилль". Поединок завершился победой хозяев.
"Аристократы" в каждом из таймов забили по одному мячу. Кай Хаверц и Кристиан Пулишич отличились в воротах "Лилля", сенсационно выигравшего в прошлом сезоне чемпионат Франции.
"Челси" – "Лилль" – 2:0
Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63
Лига чемпионов: результаты первых матчей плей-офф
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