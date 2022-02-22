Команда Томаса Тухеля продолжает защиту титула.

22 февраля в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА английский "Челси" принимал на стадионе "Стэмфорд Бридж" французский "Лилль". Поединок завершился победой хозяев.

"Аристократы" в каждом из таймов забили по одному мячу. Кай Хаверц и Кристиан Пулишич отличились в воротах "Лилля", сенсационно выигравшего в прошлом сезоне чемпионат Франции.

"Челси" – "Лилль" – 2:0

Голы: Хаверц, 8, Пулишич, 63

Лига чемпионов: результаты первых матчей плей-офф