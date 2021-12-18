Форвард "Манчестер Юнайтед" Эдинсон Кавани скоро сменит клубную прописку.

Нападающий Эдинсон Кавани согласился покинуть "Манчестер Юнайтед" ради "Барселоны".

Об этом сообщает Marca.

Трансфер состоится в январе. 34-летний уругваец подпишет контракт с каталонским клубом на полгода - до 30 июня. Заметим, что у Кавани было предложение от "Боки Хуниорс", но опытный футболист выбрал "Барселону".

У Эдинсона 1 гол в 5 матчах АПЛ в текущем сезоне.

Отметим, что по слухам СМИ испанский гранд готовится избавиться от своих форвардов Люка де Йонга и Мартина Бретвейта. Поэтому Кавани заменит именно этих исполнителей.

Эдинсон Кавани: детали карьеры

Кавани провел 7 лет в ПСЖ, став лучшим бомбардиром в истории клуба. На его счету 200 голов в 301 матче за парижан.

До этого Кавани выступал за итальянские "Наполи" и "Палермо", а также за уругвайский "Данубио".

Кавани становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии (2012-2013, 29 голов) и дважды лучшим бомбардиром чемпионата Франции (35 голов в сезоне 2016-2017 и 28 голов в сезоне 2017-2018).

Вместе с ПСЖ форвард 5 раз выиграл чемпионат Франции, 4 - Кубок Франции, 5 - Кубок лиги и 7 - Суперкубок Франции. С "Наполи" один раз становился обладателем Кубка Италии.

Осенью 2020 года Кавани присоединился к "Манчестер Юнайтед" на правах свободного агента. За "красных дьяволов" уругваец в общей сложности забил 17 голов, в том числе один мяч в финале Лиги Европы сезона 2020/21.

За сборную Уругвая форвард забил 53 гола в 123 матчах. Он выиграл с командой Кубок Америки-2011.

Автор: Артем Будрин