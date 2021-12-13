Английский клуб ведет борьбу со вспышкой коронавируса в команде.

Вспышка коронавируса накрыла "Манчестер Юнайтед", из-за чего команда не смогла провести воскресную тренировку согласно плану. Под вопросом находится ближайшая игра в рамках АПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько сотрудников и футболистов команды. В связи с этим "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу на 24 часа, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания.

Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" с "Брентфордом" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги находится под серьезной угрозой срыва.

Как сообщает Sky Sports, сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка. Скорее всего, речь идет о переносе встречи.

К слову, выездная игра с "пчелами" запланирована на 14 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:30 по Киеву.

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"Манчестер Юнайтед" находится на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 16 туров.

"Красные дьяволы" выиграли два из двух матчей чемпионата после того, как клуб возглавил немец Ральф Рангник.

13 декабря "Манчестер Юнайтед" узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" поспорят за выход в следующую стадию турнира с мадридским "Атлетико".

Автор: Владимир Медяник