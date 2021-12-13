Вспышка коронавируса в МЮ случилась после игры с Норвичем / фото REUTERS

Вспышка коронавируса накрыла "Манчестер Юнайтед", из-за чего команда не смогла провести воскресную тренировку согласно плану. Под вопросом находится ближайшая игра в рамках АПЛ.

Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".

Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько сотрудников и футболистов команды. В связи с этим "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу на 24 часа, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания.

Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" с "Брентфордом" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги находится под серьезной угрозой срыва.

Как сообщает Sky Sports, сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка. Скорее всего, речь идет о переносе встречи.

К слову, выездная игра с "пчелами" запланирована на 14 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:30 по Киеву.

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Автор: Владимир Медяник