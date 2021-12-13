Вспышка коронавируса накрыла "Манчестер Юнайтед", из-за чего команда не смогла провести воскресную тренировку согласно плану. Под вопросом находится ближайшая игра в рамках АПЛ.
Об этом сообщает пресс-служба "красных дьяволов".
Положительные тесты на COVID-19 сдали несколько сотрудников и футболистов команды. В связи с этим "Манчестер Юнайтед" закрыл свою тренировочную базу на 24 часа, чтобы минимизировать риск дальнейшего распространения заболевания.
Ближайший матч "Манчестер Юнайтед" с "Брентфордом" в рамках 17-го тура английской Премьер-лиги находится под серьезной угрозой срыва.
Как сообщает Sky Sports, сейчас команда из Манчестера ведет переговоры с АПЛ по поводу безопасности и целесообразности проведения поединка. Скорее всего, речь идет о переносе встречи.
К слову, выездная игра с "пчелами" запланирована на 14 декабря. Стартовый свисток должен был прозвучать в 21:30 по Киеву.
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- "Манчестер Юнайтед" находится на 5-й строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 27 очков после 16 туров.
- "Красные дьяволы" выиграли два из двух матчей чемпионата после того, как клуб возглавил немец Ральф Рангник.
- 13 декабря "Манчестер Юнайтед" узнал своего соперника в 1/8 финала Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" поспорят за выход в следующую стадию турнира с мадридским "Атлетико".