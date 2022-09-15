В среду, 14 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" противостоял шотландскому "Селтику".
Поединок завершился вничью 1:1.
Гол в составе "Шахтера" в этом матче забил молодой талант "горняков" Михаил Мудрик. На 29-й минуте встречи вингер отличился с передачи Георгия Судакова.
Для Мудрика это уже второй гол в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Он забил во втором туре кряду. Таким образом, в возрасте 21 года и 252 дня он стал вторым самым молодым украинцем, которому удалось забить в двух встречах ЛЧ подряд, сообщает BBC.
Рекорд же в этом показателе принадлежит легендарному экс-игроку "Динамо" Андрею Шевченко, который отмечался голами в двух матчах подряд в возрасте 21 год и 2 дня. Это было в 1997 году, когда Шевченко сначала забил ПСВ, а в следующем туре "Ньюкаслу".
Добавим, что в нынешнем сезоне Михаил Мудрик отличился двумя забитыми голами и тремя результативными передачами в пяти матчах за "Шахтер" во всех турнирах.
Ранее УНИАН сообщал, что английский "Эвертон", цвета которого защищает Виталий Миколенко, рассматривает вариант с трансфером Мудрика в зимнее трансферное окно.
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