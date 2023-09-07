Директор "Оболони" заявил, что клуб официально отказывается от использования системы VAR.

Футбольный клуб "Оболонь", выступающий в Украинской Премьер-лиге, решил отказаться от использования системы VAR после спорных суддейских решений в матче против "Полесья".

Директор киевского клуба Александр Ризниченко прокомментировал ситуацию по поводу отказа от VAR. Он заявил, что средства, которые идут на использование системы VAR лучше потратить на дроны для украинских военных.

"VAR служит для того, чтобы помогать арбитрам на поле. Но если с помощью VAR арбитр допускает такие ошибки, а клубы еще за это платят огромные средства, то зачем нам этот VAR? Что он нам дает? Лучше я за эти средства куплю пять дронов и передам военным на фронт, а не буду кормить кого-нибудь.

Пусть арбитр нашего матча против "Полесья" посмотрит матч "Колос" – "Кривбасс". Аналогичных моментов, даже более сложных, было два, но ни в одном не назначили пенальти. Мы расцениваем это так, что арбитр матча с "Полесьем" искал моменты, чтобы назначить пенальти в наши ворота.

Второй вопрос. 151 тысяча за аренду фургона VAR. Это за то, чтобы его заправить, и он доехал из центра Киева на Оболонь? Как мне говорили представители других клубов УПЛ, они были приобретены на средства клубов. Но почему они не на балансе клубов? Проблема в том, что с помощью VAR арбитры принимают неадекватные решения. Президент также придерживается этого мнения.

На нашем стадионе больше VAR работать не будет. Это наша официальная и принципиальная позиция. Если президент клуба согласится с этим, мы пустим VAR. Если его назначат и он приедет, то пусть, я ведь не буду устраивать цирк. Но платить за него не буду и пущу только по распоряжению руководства.

Мы обратились к УПЛ и комитету арбитров по поводу разъяснений противоречащих по нашему мнению моментов, но нам ничего не ответили. После чего мы отправили официальное письмо в УАФ и УПЛ, что мы отказываемся от работы VAR на "Оболонь-Арене". Почему во всем мире VAR работает и приносит пользу, а у нас наоборот? Думаю, дело в квалификации наших арбитров", – приводит слова Ризниченко УПЛ ТВ.

Напомним, "Оболонь" вернулась в УПЛ в этом году спустя десять лет. За шесть сыгранных туров киевский клуб набрал 5 очков и занимает 11-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

В следующем туре УПЛ "Оболонь" сыграет на выезде против донецкого "Шахтера". Игра состоится 16 сентября.

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