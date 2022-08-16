Александр Рябоконь служит в добробате.

Главный тренер черниговской "Десны" Александр Рябоконь рассказал, что служит в ВСУ.

58-летний наставник дал интервью для "Украинского футбола".

‒ Вы остаетесь главным тренером черниговской Десны?

‒ Мой контракт закончился летом, а фактически я прекратил работать с началом войны. Мой контракт в ВСУ.

- Были ли у вас за это время предложения от других клубов?

‒ Разговоры были, конкретных предложений – нет.

‒ Согласились бы работать за границей?

- Нет, и это было бы незаконно. Мне 58 с половиной лет – до 60 лет мужчины-украинцы должны оставаться в распоряжении Министерства обороны и быть готовыми выполнить свой долг. Лучшая форма одежды для украинского мужчины сейчас - камуфляж ВСУ, а лучшее орудие труда – автомат для обороны Украины.

- Как выглядит сейчас ваш график?

- Несколько дней дома, остальные – в лесах и на укрепительных сооружениях. Конечно, говорить о местах нахождения и характер объектов не станем – военная тайна, однако проведен большой комплекс работ, чтобы Север Украины не был уязвимым для агрессора, как это было в начале активной фазы войны 2022 года.

- Вы - спортсмен, как выдерживали нагрузку в армии?

- Сперва - очень трудно. Надо было привыкнуть как к специфическим нагрузкам, так и к ритму и психологическому давлению. Я понял, что профессия военного – чрезвычайно трудная. А еще убедился, что я еще в неплохой форме для своего возраста.

Мы все, наш батальон, сейчас, по сути, выполняем задачи в глубоком тылу. Иногда сопровождаем грузы на фронт. Но, в общем, у нас нагрузка и риск – несравненно меньше, чем у тех ребят, которые все это время защищают Украину на передовой. Каждый день они это переживают. Гибнут лучшие. Поэтому не только наша армия, но и наша дипломатия сейчас работает в полную силу. Потому что иногда кажется, что наши партнеры хотят вытащить из норы гадюку руками украинцев. А так не будет - чтобы остановить величайшего агрессора со времен Гитлера, надо всем вместе прямо сейчас, не откладывая, помочь сделать это Украине.

В Киевской области мы шли сразу вслед за войсками, которые изгнали врага и деоккупировали нашу территорию. Проводились саперные работы, мы разбирали завалы. Сейчас основное внимание моего добробата - это фортификационные работы вокруг Киева.

Ранее УНИАН сообщал, что "Десна" пропустит следующий сезон чемпионата Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: