Мирча Луческу поделился ожиданиями от ответной игры против "Бенфики".

Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".

Накануне игры на предматчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал о кадровых проблемах "бело-синих". Румынский специалист сообщил, что в игре с "Бенфикой" не смогут сыграть Виктор Цыганков и Денис Попов.

"Важно, что вернется Сидорчук, в первом матче мы пропустили два гола из зоны, где обычно он действует. Но нам также не хватает еще двух футболистов - Цыганкова, который пропустит матч из-за травмы, полученной в первом поединке, и Попова, тоже травмированного ", - сказал Луческу.

Отдельно наставник "Динамо" поделился ожиданиями от ответного поединка с "Бенфикой".

"Бенфика играет в хороший футбол. Организованно, с хорошими комбинациями. Все футболисты опытные и высокого международного уровня имеют огромный потенциал. Рафа Силва, наверное, самый лучший, и для меня сюрприз, что он до сих пор не выступает в большом клубе в другой стране.

Нам нужно отыграть не три, а два мяча, и дальше уже играть экстра-таймы, как мы привыкли проводить уже дважды на выезде к квалификации Лиги чемпионов. Пока лиссабонская команда подготовлена ​​значительно лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру перед стартом чемпионата Украины.

Уверен, что завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придут много болельщиков. "Бенфика" – лучшая команда Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас молодые игроки, которые больше двух месяцев не видели своих семей", - сказал Луческу.

Напомним, первый матч команды сыграли неделю назад в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола, где "Динамо" вынужденно играет свои домашние игры Лиги чемпионов. Поединок завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Победитель пары "Бенфика" - "Динамо" отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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