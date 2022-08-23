Во вторник, 23 августа, "Динамо" сыграет ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Бенфики".
Накануне игры на предматчевой пресс-конференции главный тренер киевлян Мирча Луческу рассказал о кадровых проблемах "бело-синих". Румынский специалист сообщил, что в игре с "Бенфикой" не смогут сыграть Виктор Цыганков и Денис Попов.
"Важно, что вернется Сидорчук, в первом матче мы пропустили два гола из зоны, где обычно он действует. Но нам также не хватает еще двух футболистов - Цыганкова, который пропустит матч из-за травмы, полученной в первом поединке, и Попова, тоже травмированного ", - сказал Луческу.
Отдельно наставник "Динамо" поделился ожиданиями от ответного поединка с "Бенфикой".
"Бенфика играет в хороший футбол. Организованно, с хорошими комбинациями. Все футболисты опытные и высокого международного уровня имеют огромный потенциал. Рафа Силва, наверное, самый лучший, и для меня сюрприз, что он до сих пор не выступает в большом клубе в другой стране.
Нам нужно отыграть не три, а два мяча, и дальше уже играть экстра-таймы, как мы привыкли проводить уже дважды на выезде к квалификации Лиги чемпионов. Пока лиссабонская команда подготовлена значительно лучше, чем мы. Будем стараться показать хорошую игру перед стартом чемпионата Украины.
Уверен, что завтра на трибунах будет отличная атмосфера, придут много болельщиков. "Бенфика" – лучшая команда Португалии и будет играть на самом высоком уровне. А у нас молодые игроки, которые больше двух месяцев не видели своих семей", - сказал Луческу.
Напомним, первый матч команды сыграли неделю назад в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола, где "Динамо" вынужденно играет свои домашние игры Лиги чемпионов. Поединок завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.
Победитель пары "Бенфика" - "Динамо" отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.
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