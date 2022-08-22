"Бенфика" имеет преимущество в два мяча перед ответной игрой с "Динамо".

Во вторник, 23 августа, в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов состоится ответный матч киевского "Динамо" против "Бенфики".

Игра пройдет в Португалии на стадионе "Эштадиу да Луж". Обслужит встречу французский рефери Клеман Тюрпен.

Первый матч команды сыграли неделю назад в польском городе Лодзь на стадионе ЛКС имени Владислава Крола, где "Динамо" вынужденно играет свои домашние игры Лиги чемпионов. Поединок завершился победой "Бенфики" со счетом 2:0.

Бенфика - Динамо: трансляция

Официальным транслятором Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций в Украине является MEGOGO. Именно на этой платформе и состоится показ матча "Бенфика" - "Динамо" 23 августа.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Бенфика - Динамо: прогноз

Букмекеры считают киевлян аутсайдерами предстоящего противостояния, особенно после фиаско в первой игре. Коэффициент на победу "Динамо" в выездной игре против португальского клуба составляет 8,70, на ничью – 5,10, а на "Бенфику" – 1,34.

Более того, букмекеры не особо верят в то, что "Динамо" удастся забить хотя бы один мяч в ворота "Бенфики" - коэффициент на такое событие 1.84. При этом котировка на то, что ворота киевлян не останутся в этом матче "сухими" - всего 1.08.

Наиболее же ожидаемым результатом основного времени матча "Бенфика" - "Динамо", исходя из текущих котировок, является победа португальской команды со счетом 2:0. Коэффициент на такой исход составляет сейчас 6.50.

Что же касается общего итога двухматчевого противостояния "Динамо" и "Бенфики", то ставки на то, что в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов выйдет португальская команда, вообще не принимаются, а коэффициент на итоговый успех "Динамо" - 30.00.

Напомним, победитель пары "Бенфика" - "Динамо" отправится в групповой этап Лиги чемпионов, а проигравшая команда выступит на групповом этапе Лиги Европы.

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