Румынский специалист может трудоустроиться в "Ницце".

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу может покинуть киевский клуб и трудоустроиться во Франции.

Как сообщает румынское издание Prosport.ro, 77-летний специалист в последние 2-3 недели имел несколько встреч с представителями "Ниццы".

По информации источника, руководство французского клуба предложило Луческу немедленно возглавить команду. Румынский специалист не стал отвергать предложение, попросив лишь об отсрочке. Он хочет доработать с "Динамо" до конца сезона.

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Добавим, что в начале этого года "Ницца" объявила об увольнении Люсьена Фавра с поста главного тренера. Временно исполняющим обязанности тренера назначен Дидье Дигар.

В турнирной таблице чемпионата Франции "Ницца" занимает седьмое место, набрав 44 очка в 28 матчах. Под руководством Дигара команда имеет серию без поражений из 13 матчей. При этом у Дидье даже нет лицензии Pro для работы в еврокубках - он планирует получить ее летом.

В свою очередь, у Мирчи Луческу дела в киевском "Динамо" идут не очень хорошо. Клуб вылетел из Лиги Европы, заняв последнее место в группе с "Фенербахче", "Ренном" и кипрским клубом АЕК Ларнака. В чемпионате УПЛ "бело-синие" занимают лишь четвертое место.

Напомним, Луческу возглавил "Динамо" летом 2020 года. В своем первом сезоне с киевлянами румынский специалист выиграл Суперкубок Украины, занял первое место в УПЛ и завоевал Кубок Украины.

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