Румынский специалист объяснил плохие результаты "Динамо" в этом сезоне.

В субботу, 18 марта, киевское "Динамо" проиграло "Заре" в рамках 18-го тура украинской Премьер-лиги.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу на послематчевой пресс-конференции заявил, что он готов уйти в отставку.

"Проблема в том, что у команды тяжелый период. Я считаю, что я могу уйти в любой момент, и я не против подать в отставку.

Проблема сейчас в другом: в этом сезоне команда потеряла 11 игроков, а не одного. Для того, чтобы перестроиться, нужно время.

Мы не можем приглашать новых игроков, мы не можем в мгновение перестроить наш состав. У нас есть молодые игроки, но чтобы они дошли до уровня первой команды, нужно иметь время. Сразу это все сделать невозможно", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

За 18 сыгранных туров УПЛ киевское "Динамо" набрало 33 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице. "Заря", благодаря победе в этом туре, увеличила свой отрыв от киевлян в турнирной таблице УПЛ на 4 балла.

Лидируют в турнирной таблице чемпионата Украины "Днепр-1" и "Шахтер", в активе которых по 39 баллов. Но у "горняков" еще есть один матч в запасе.

Добавим, что в Лиге Европы "Динамо" прекратило свои выступления на стадии группового этапа, заняв последнее место в квартете с "Фенербахче", "Ренном" и кипрским клубом АЕК Ларнака.

Напомним, Мирча Луческу пришел в "Динамо" летом 2020 года. В своем первом сезоне с киевлянами румынский специалист выиграл Суперкубок Украины, занял первое место в УПЛ и завоевал Кубок Украины.

Контракт Луческу с "Динамо" действует до лета 2024 года.

Вас также могут заинтересовать новости: