Виталий Миколенко вскоре наденет футболку "Эвертона".

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу подтвердил, что защитник Виталий Миколенко перейдет в английский "Эвертон".

В комментарии telekomsport.ro Луческу не стал называть имени игрока "Динамо", который подпишет контракт с "Эвертоном", но ранее СМИ уже несколько раз сообщали о том, что английский клуб покупает Миколенко.

"Он отправился в "Эвертон". Это первый крупный трансфер "Динамо" после Ярмоленко. Это молодой игрок, он пример для других", - сказал Луческу.

Он подчеркнул важность этого трансфера:

"Очень важно, помимо результатов, давать игрокам возможность иметь перспективу".

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Напомним, ранее сообщалось, что "Эвертон" и "Динамо" уже договорились о трансфере. Английский клуб заплатит за Миколенко 23 миллиона евро.

Виталий Миколенко: карьера

Миколенко является воспитанником "Динамо". За первую команду он дебютировал 20 августа 2017 года.

На этот момент он сыграл за киевлян 133 матча, в которых забил 7 голов.

В составе сборной Украины Миколенко провел 21 матч, в том числе играл на Евро-2020.

Автор: Антон Дударь