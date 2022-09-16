"Динамо" проиграло два стартовых матча в своей группе Лиги Европы.

В четверг, 15 сентября, в рамках второго тура группового турнира Лиги Европы киевское "Динамо" в номинально домашнем матче проиграло кипрскому клубу АЕК Ларнака со счетом 0:1.

Главный тренер киевского "бело-синих" Мирча Луческу прокомментировал поражение своей команды.

"Изменилась ли моя позиция по поводу возможного ухода из клуба? Это сложный вопрос, ведь ситуация очень тяжелая. В какой-то момент я действительно думал об этом.

Видео дня

Однако кто-то должен быть вместе с футболистами и помогать им пройти через этот трудный момент. Мы должны сконцентрироваться на чемпионате и Лиге Европы.

Как я уже говорил на предматчевой пресс-конференции, сейчас у нас нет базы, мы не играем дома, переезжаем каждые несколько дней, а семьи футболистов разбросаны по разным странам Европы. Потому игрокам сложно сосредоточиться на футболе.

Тем не менее мы должны пройти через этот сложный период, сохраняя "Динамо" на высоком уровне. Нам нужны положительные результаты", - приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Напомним, в первом туре группового раунда Лиги Европы "Динамо" на выезде уступило турецкому "Фенербахче" (1:2).

Таким образом, после двух туров в активе "Динамо" 0 очков и команда Мирчи Луческу занимает последнее место в квартете В. Лидируют в группе "Фенербахче" и "Ренн", у которых по 4 очка в активе. АЕК с 3 баллами идет на третьей строчке.

В следующем туре "Динамо" сыграет против французского "Ренна" в гостях. Игра запланирована на 6 октября.

Вас также могут заинтересовать новости: