Киевское "Динамо" начало новый сезон УПЛ с двух поражений.

Киевское "Динамо" стартовало с двух поражений в новом сезоне УПЛ, показав свой худший старт в чемпионате Украины в клубной истории.

Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу поделился мнением о неудачных результатах киевского гранда.

"Мы выдерживаем нагрузку, хорошо двигаемся. Скорее всего, проблемы в плане психологии: футболисты долго не были с родными, было много выматывающих разъездов. Одним словом, есть немало факторов, которые сковывают футболистов и создают нервную атмосферу. Видео дня

Часто на поле выходят врачи. Фрагментарный ход игры нервирует футболистов, сбивает ритм, не дает команде возможности показать свою игру.

Судьи постоянно рассказывают каждому футболисту, что надо делать, объясняют причину остановки игры и так далее. Этим пользуются команды, которые ведут в счете", – приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

В субботу, 3 сентября, "Динамо" уступило луганской "Заре" (3:2) в поединке 3-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ), а в стартовом туре УПЛ "бело-синие" с крупным счетом проиграли "Днепру-1" (0:3).

Таким образом, после двух сыгранных матчей подопечные Мирчи Луческу с нулем в графе очков находятся на предпоследнем, 15-м месте таблицы УПЛ с разницей мячей 2:6.

В четверг, 8 сентября, киевское "Динамо" сыграет стартовый матч группового этапа Лиги Европы против турецкого "Фенербахче", а на следующих выходных в рамках четвертого тура чемпионата Украины по футболу сыграет против футбольного клуба "Львов".

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