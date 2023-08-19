Соперник сборной Украины в отборе к Евро-2024 сменил наставника.

Федерация футбола Италии объявила, что новым тренером национальной сборной стал Лучано Спаллетти.

64-летний специалист на этом посту заменит Роберто Манчини. С 1 сентября Спаллетти начнет свою работу. 12 сентября и 20 ноября сборные Италии и Украины проведут очные встречи в рамках квалификации к Евро-2024.

Спаллетти будет зарабатывать три миллиона евро в год, а его контракт с Федерацией футбола Италии действует до 2026 года.

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Предыдущим местом работы Спаллетти был "Наполи", в прошлом сезоне он привел неаполитанский клуб к золотым медалям Серии А.

Лучано Спаллетти: карьера и достижения

Спаллетти известен своей работой в "Венеции", "Удинезе", "Интере" и "Эмполи", но в пределах Италии он себе сделал имя со столичной "Ромой". Спаллетти четыре раза становился вице-чемпионом Италии с "волками", дважды приводил их к победе в Кубке Италии и один раз в Суперкубке.

С 2009 по 2014 Лучано работал с российским "Зенитом". За этот период он смог дважды стать чемпионом России.

В 2006 и 2007 годах Спаллетти получил награду "Тренер года в Италии".

В мае 2023 года Спаллетти публично поздравил питерский "Зенит" с чемпионством России и таким образом попал в скандал.

"Если "Наполи" побеждает в чемпионате, если "Зенит" становится чемпионом, это значит, что и мы, и "Зенит" – чемпионы вдвойне! Мы любим те же вещи: море, небо, у нас одинаковые цвета. И нам, и "Зениту" нравится выигрывать трофеи. Поздравляю босса, Алексея Миллера! Поздравляю моего друга, Сергея Семака! Поздравляю футболистов и всю команду "Зенит"! Я люблю вас! Давай, "Зенит"!", - говорил на видео Спаллетти.

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