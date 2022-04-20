Команда Юргена Клоппа вышла на первое место в турнирной таблице АПЛ.

Во вторник, 19 апреля, состоялся перенесенный поединок 30-го тура чемпионата Англии по футболу в котором встречались гранды АПЛ "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед".

Поединок завершился разгромной победой подопечных Юргена Клоппа, которые отправили четыре безответных гола в ворота соперника.

Первый гол был забит уже на 5-й минуте поединка - Луис Диас отправил мяч в ворота соперника после передачи Мохамеда Салаха.

Уже на 22-й минуте египтянин и сам отличился, забив с передачи Садио Мане. В середине второго тайма автор первого мяча в ворота Де Хеа ассистировал на Мане, который забил третий гол.

Финальную точку поставил Салах, который оформил дубль на 85-й минуте. Результативную передачу себе в актив записал Диогу Жота, вышедший на замену на 70-й минуте.

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 4:0

Голы: Диас, 5, Салах, 22, 85, Мане, 68

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Матип, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Фабиньо (Милнер, 86), Тьяго (Кейта, 80), Салах, Мане, Диас (Жота, 70)

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Линделеф, Джонс (Санчо, 46), Магуайр, Ван-Биссака, Погба (Лингард, 10), Матич, Далот, Фернандеш, Эланга (Межбри, 84), Рашфорд

Предупреждения: Кейта (85) - Межбри (88), Фернандеш (89)

Обзор матча:

Отметим, что матч против "Ливерпуля" пропустил лидер "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, у которого перед этим умер новорожденный сын.

Благодаря победе "Ливерпуль" вышел на первое место в турнирной таблице АПЛ, опередив "Манчестер Сити" на два очка. "Манчестер Юнайтед" с 54 пунктами идет на шестой строчке.

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