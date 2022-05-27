"Ливерпуль" и "Реал" сразятся за титул самого сильного клуба европейского континента.

В субботу, 28 мая, в Париже состоится финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Главное событие клубного футбола этого года примет стадион "Стад-де-франс". Главным арбитром встречи назначен француз Клеман Тюрпен.

Ливерпуль - Реал: прогноз букмекеров на финал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" полон решимости взять реванш у мадридского клуба за поражение в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году. "Реал", в свою очередь, под руководством Карло Анчелотти идет за 14! титулом ЛЧ в своей истории. "Сливочные" являются абсолютным рекордсменом по этому показателю и равных им нет. У того же "Ливерпуля", который довольно часто брал Лигу чемпионов - всего 6 побед.

На стороне "Ливерпуля" страсть, невероятный характер, сила. Команда Клоппа выиграла уже два кубковых турнира в этом сезоне - Кубок Англии и Кубок лиги. Они близки были к победе в АПЛ, не хватило лишь пары очков. "Ливерпуль" - это слаженный механизм, "машина Клоппа".

У "Реала" - колоссальный опыт и своя особая магия, которую они демонстрировали против ПСЖ, "Челси" и "Манчестер Сити". У "Реала" есть гений Лука Модрич в центре поля, одна передача которого может перевернуть ход игры (привет фанатам "Чесли"). У "Реала" есть Карим Бензема, который идет за "Золотым мячом" и рекордом Роналду по забитым голам в ЛЧ за один сезон.

Этот поединок будет захватывающим, нет никаких сомнений. И кто бы в итоге не победил, финал Лиги чемпионов - это всегда большой праздник, праздник футбола.

Ливерпуль - Реал Мадрид: где смотреть матч

На территории Украины финальный поединок Лиги чемпионов в прямом эфире будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее состоялись финалы Лиги Европы и Лиги конференций. Обладателем трофея ЛЕ стал немецкий "Айнтрахт" - франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс". А первый в истории розыгрыш ЛК выиграла итальянская "Рома" под руководством португальского тренера Жозе Моуринью.

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