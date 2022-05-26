"Ливерпуль" попробует взять реванш у "Реала" за поражение в киевском финале Лиги чемпионов в 2018 году.

В субботу, 28 мая, в Париже состоится главная битва футбольного года - в финале Лиги чемпионов сойдутся "Ливерпуль" и мадридский "Реал".

Игра пройдет на стадионе "Стад-де-франс". Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Главным арбитром встречи назначен француз Клеман Тюрпен.

"Ливерпуль" получил уникальный шанс - взять реванш у "Реала" за досадное поражение в киевском финале Лиги чемпионов сезона-2017/18.

Кто не знал, напомним, в мае 2018 года в столице Украины состоялся точно такой же финал Лиги чемпионов. В той встрече "Реал" одержал победу над "Ливерпулем" со счетом 3:1. Тот матч запомнился в первую очередь грубостью Серхио Рамоса, который травмировал лучшего игрока соперника Мохамеда Салаха, а также ошибкой вратаря "Ливерпуля" Лориса Кариуса, после которой "Реал" забил первый гол в матче. Автором же победного мяча стал Гарет Бэйл.

Если говорить о статистике, то она в пользу команды Мадрида. "Реал" является абсолютным рекордсменом по количеству завоеванных трофеев Лиги чемпионов. 13 раз в своей истории "сливочные" выигрывали этот трофей. "Ливерпуль" также входит в число клубов, которые часто выигрывали Лигу чемпионов. Однако у англичан только 6 таких побед.

Одной статистикой Лигу чемпионов естественно не выиграть, но в пользу "Реала" говорит еще и колоссальный опыт, который помог "сливочным" добиться своего в тяжелых противостояниях с "Челси" и "Манчестер Сити". Не случайно чемпион Испании в этой ЛЧ прошел уже две английские команды.

Статистика и история это хорошо, но эксперты, все же, больше шансов на победу в этом сезоне Лиги чемпионов отдают подопечным Юргена Клоппа.

Ливерпуль - Реал Мадрид: прогноз на матч

На победу "красных" в этом поединке можно поставить с коэффициентом 2.11, в то время как триумф "Реала" оценивают в 3.60.

На ничью в основное время можно поставить с коэффициентом 3,70.

Эксперты также предполагают, что "Ливерпуль" победит со счетом 2:1. Этот исход оценили в 8,70. На победу "красных" с минимальным счетом установили коэффициент в 8,90, а со счетом 2:0 – в 10,50.

На триумф "сливочных" со счетом 1:0 принимают ставки с коэффициентом 12,00, со счетом 2:0 – 18,50, а со счетом 2:1 – 11,50.

На этот матч нельзя давать прогноз только в рациональной плоскости: у "Реала" есть своя магия, за счет которой испанцы могут перевернуть любую игру. ПСЖ, "Челси" и " Манчестер Сити" в этом уже убедились. Увидим ли мы эту магию "Королевского клуба" в финале? Ответ узнаем уже совсем скоро.

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