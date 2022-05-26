В среду, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались "Рома" и "Фейеноорд". Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре", сильнее оказались итальянцы - финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:0.
Римляне вышли вперед на 32-й минуте - отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.
"Рома" - "Фейеноорд" - 1:0
Гол: Дзаньоло (32)
"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Мхитарян (Сержио Оливейра, 17), Кристанте, Карсдорп (Шомуродов, 89), Дзаньоло (Спинаццола, 67), Залевски (Верету, 67), Пеллегрини, Абрахам (Винья, 89)
"Фейеноорд": Бейло, Маласиа (Джаханбахш, 88), Сенези, Траунер (Линссен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Эурсенс, Тиль (Тоорнстра, 59), Синистерра, Дессерс, Нелсон (Педерсен, 74)
Предупреждения: Пеллегрини, Патрисиу – Траунер
Обзор матча:
Отметим, что "Рома" стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 - первый розыгрыш турнира.
Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии. Команда португальца заняла шестое место в итальянской Серии А.
Достижение Жозе Моуринью
Португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трех ныне существующих еврокубках - в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.
Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – "Порту" (сезон-2003/2004) и "Интер" (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в "Манчестер Юнайтед" (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с "Порту" Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.
Примечательно, что "Рома" стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский "Интер" победил в Лиге чемпионов. Отметим, что и с "Ромой", и с "Интером" побеждал португальский специалист Жозе Моуринью.
Лига конференций: итоги турнира
- Суммарно на турнире было сыграно 140 матчей, в которых команды забили 401 гол.
- Больше всех на турнире голов забили "Фейенорд" и "Рома" - по 28. У норвежского "Буде-Глимта" и чешской "Славии" по 25 мячей.
- Лучшим бомбардиром ЛК стал нападающий "Фейеноорда" Дессерс - 10 голов.
- Украину в основном раунде Лиги конференций представляла луганская "Заря". Подопечные Виктора Скрипника заняли третье место в группе с "Ромой", "Буде-Глимтом" и ЦСКА София.