Жозе Моуринью стал первым тренером в истории, выигравшим все три еврокубка.

В среду, 25 мая, в финальном матче Лиги конференций встречались "Рома" и "Фейеноорд". Финал проходил в Тиране (Албания) на стадионе "Арена Комбетаре", сильнее оказались итальянцы - финальный свисток арбитра зафиксировал счет 1:0.

Римляне вышли вперед на 32-й минуте - отличился Николо Дзаньоло. Джанлука Манчини справа навесил в центральную часть штрафной, Гернот Траунер не допрыгнул до мяча, а Дзаньоло технично обработал его и мягко отправил в ворота мимо выбежавшего навстречу голкипера Юстина Бейло.

"Рома" - "Фейеноорд" - 1:0

Гол: Дзаньоло (32)

"Рома": Патрисиу, Манчини, Смоллинг, Ибаньес, Мхитарян (Сержио Оливейра, 17), Кристанте, Карсдорп (Шомуродов, 89), Дзаньоло (Спинаццола, 67), Залевски (Верету, 67), Пеллегрини, Абрахам (Винья, 89)

"Фейеноорд": Бейло, Маласиа (Джаханбахш, 88), Сенези, Траунер (Линссен, 74), Гертрейда, Кекчю (Волемарк, 88), Эурсенс, Тиль (Тоорнстра, 59), Синистерра, Дессерс, Нелсон (Педерсен, 74)

Предупреждения: Пеллегрини, Патрисиу – Траунер

Обзор матча:

Отметим, что "Рома" стала первой командой, победившей в Лиге конференций, поскольку сезон-2021/2022 - первый розыгрыш турнира.

Победитель Лиги конференций напрямую выходит в следующую стадию Лиги Европы, но подопечные Жозе Моуринью обеспечили себе выход в ЛЕ посредством чемпионата Италии. Команда португальца заняла шестое место в итальянской Серии А.

Достижение Жозе Моуринью

Португальский специалист Жозе Моуринью стал первым тренером, который побеждал во всех трех ныне существующих еврокубках - в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – "Порту" (сезон-2003/2004) и "Интер" (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы. Это произошло в период его работы в "Манчестер Юнайтед" (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с "Порту" Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.

Примечательно, что "Рома" стала первой за 12 лет итальянской командой, выигравшей еврокубок. Тогда, в сезоне-2009/2010, миланский "Интер" победил в Лиге чемпионов. Отметим, что и с "Ромой", и с "Интером" побеждал португальский специалист Жозе Моуринью.

Лига конференций: итоги турнира