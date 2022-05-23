"Рома" и "Фейеноорд" определят первого в истории победителя Лиги конференций.

В среду, 25 мая, состоится финал Лиги конференций сезона-2021/22. Борьбу за трофей будут вести итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".

Примет финальный поединок стадион "Национал Арена" в столице Албании Тиране. Судить игру будет румынский рефери - Иштван Ковач.

Лига конференций - совершенно новый еврокубковый турнир и в поединке 25 мая определится первый в истории победитель этого соревнования.

"Рома" уже обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы, уверенно выступив в национальном чемпионате. За 38 туров "волки" смогли заработать 63 очка, что и позволило им занять шестую строчку в турнирной таблице Серии А.

"Фейеноорд" также провел хороший сезон на внутренней арене. "Фейе" занял третье место в Эредивизи и получил путевку в квалификацию Лиги Европы, однако если в предстоящем финале роттердамский коллектив выиграет, то он гарантирует себе участие в групповой стадии этого еврокубка. К поединку с римлянами "Фейеноорд" подходит после ничьи с ПСВ (2:2), минимальной победы над "Гоу Эхед Иглс" (1:0) и поражения от "Твенте" (0:2).

Финалисты Лиги конференций начали этот сезон под руководством новых тренеров - Жозе Моуриньо и Арне Слота.

Эти команды уже пересекались друг с другом в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы-2014/2015 "Рома" победила с общим счетом 3:2 (на "Олимпико" в Риме была зафиксирована ничья - 1:1, а в Роттердаме "Рома" выиграла - 2:1).

Рома - Фейеноорд: где смотреть финал Лиги конференций

В Украине в прямом эфире эту встречу будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Рома - Фейеноорд: прогноз букмекеров на финал Лиги конференций

Специалисты букмекерских контор считают, что больше шансов завоевать новый трофей у итальянского клуба. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа "Ромы" - 2.40, ничья - 3.46, победа "Фейеноорда" - 3.20.

В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.

Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка - Лиги Европы. Обладателем трофея стал немецкий "Айнтрахт" - франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс".

Рома - Фейеноорд: перед матчем