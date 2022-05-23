В среду, 25 мая, состоится финал Лиги конференций сезона-2021/22. Борьбу за трофей будут вести итальянская "Рома" и нидерландский "Фейеноорд".
Примет финальный поединок стадион "Национал Арена" в столице Албании Тиране. Судить игру будет румынский рефери - Иштван Ковач.
Лига конференций - совершенно новый еврокубковый турнир и в поединке 25 мая определится первый в истории победитель этого соревнования.
"Рома" уже обеспечила себе участие в групповом этапе Лиги Европы, уверенно выступив в национальном чемпионате. За 38 туров "волки" смогли заработать 63 очка, что и позволило им занять шестую строчку в турнирной таблице Серии А.
"Фейеноорд" также провел хороший сезон на внутренней арене. "Фейе" занял третье место в Эредивизи и получил путевку в квалификацию Лиги Европы, однако если в предстоящем финале роттердамский коллектив выиграет, то он гарантирует себе участие в групповой стадии этого еврокубка. К поединку с римлянами "Фейеноорд" подходит после ничьи с ПСВ (2:2), минимальной победы над "Гоу Эхед Иглс" (1:0) и поражения от "Твенте" (0:2).
Финалисты Лиги конференций начали этот сезон под руководством новых тренеров - Жозе Моуриньо и Арне Слота.
Эти команды уже пересекались друг с другом в еврокубках. В 1/16 финала Лиги Европы-2014/2015 "Рома" победила с общим счетом 3:2 (на "Олимпико" в Риме была зафиксирована ничья - 1:1, а в Роттердаме "Рома" выиграла - 2:1).
Рома - Фейеноорд: где смотреть финал Лиги конференций
В Украине в прямом эфире эту встречу будут транслировать видеосервисы MEGOGO и Volia TV.
Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
Рома - Фейеноорд: прогноз букмекеров на финал Лиги конференций
Специалисты букмекерских контор считают, что больше шансов завоевать новый трофей у итальянского клуба. Вот какие котировки на предстоящий матч: победа "Ромы" - 2.40, ничья - 3.46, победа "Фейеноорда" - 3.20.
В финалах мирного результата не бывает. В случае ничьей по окончании основного времени, команды сыграют еще два тайма по 15 минут. Если счет останется ничейным, судьба матча решится в серии пенальти.
Напомним, ранее состоялся финал второго по престижности еврокубка - Лиги Европы. Обладателем трофея стал немецкий "Айнтрахт" - франкфуртцы в серии пенальти одолели шотландский "Рейнджерс".
Рома - Фейеноорд: перед матчем
- "Рома" заняла первое место в своей группе, где им противостояли норвежский "Буде-Глимт", украинская "Заря" и болгарский ЦСКА София. На стадии 1/8 финала римляне выбили "Витесс" (2:1 по сумме двух матчей), а в четвертьфинале - "Буде-Глимт" (общий счет - 5:2).
- В 1/2 финала турнира "Рома" прошла "Лестер" - 1:1 в первом матче и 1:0 - во втором.
- "Фейеноорд" также стал первым в своей группе, где сыграл против чешской "Славии", немецкого "Униона" и израильского "Маккаби Хайфы". На стадии 1/8 финала команда уничтожила "Партизан" (8:3 по сумме двух матчей), а в четвертьфинале выбили "Славию" (общий счет - 6:4).
- В полуфинале турнира "Фейеноорд" в тяжелой борьбе одолел французский "Марсель". Нидерландский коллектив выиграл первый матч со счетом 3:2, во втором они сыграли вничью - 0:0.
- На пути к финалу "Рома" потерпела два поражения (оба раза - от "Буде-Глимт" в Норвегии), в то время как "Фейеноорд" со старта группового турнира не проиграл ни одного матча.
- "Рома" и "Фейеноорд" - две самые результативные команды нынешнего турнира (нидерландцы в 12 матчах забили 28 мячей, итальянцы - 27).