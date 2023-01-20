Тренер "Ливерпуля" поделился своим мнением о Мудрике перед очной дуэлью с "Челси".

В субботу, 21 января, в рамках 21-го тура чемпионата Англии по футболу "Ливерпуль" сыграет против "Челси".

Перед этой игрой главный тренер "красных" Юрген Клопп высказался о трансфере украинца Михаила Мудрика, который перешел в лондонский клуб из "Шахтера".

"Мудрик - действительно хороший игрок. У него была невероятная кампания в Лиге чемпионов: скорость, техника, голы. Он много комбинирует.

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Так что, имея на одном фланге его, а на другом Фелиша - это будет интересно. "Челси" решает свои проблемы в другом стиле, нежели мы, поэтому посмотрим", - приводит слова Юргена Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, лондонский "Челси" заплатил "Шахтеру" за трансфер Мудрика 70 миллионов евро. Еще 30 миллионов "горняки" получат от "синих" в качестве различных бонусов.

Ожидается, что в игре против "Ливерпуля" вингер сборной Украины дебютирует в составе "Челси".

Добавим, что перед 21-м туром АПЛ "красные" занимают 9-е место в турнирной таблице первенства Англии, "синие" идет на 10-й строчке. В активе обоих клубов по 28 набранных очков.

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